Polizist gab in Asylheim einen Schuss ab

Ein Jugendlicher hantierte mit einem Messer, bei dem Polizeieinsatz fiel ein Schuss. Die Polizei spricht von Notwehr, Betreuer haben Zweifel.

Am Montagabend gab ein Polizist in einer Asylunterkunft für Jugendliche in St. Johann einen Schuss in Richtung eines 17-jährigen Afghanen ab. Die Betreuungseinrichtung hatte zuvor die Polizei alarmiert, weil der Jugendliche drohte, sich selbst etwas anzutun.

Als die zwei Polizeistreifen eintrafen, befand sich der 17-Jährige im hinteren Bereich eines Büroraumes. Er saß laut Polizei auf einem Schreibtisch und hielt ein Messer in der Hand. Die Polizisten forderten den Afghanen auf, das Messer wegzulegen. Der 17-Jährige sei der Aufforderung nicht nachgekommen und habe gefährlich mit dem Messer hantiert, sagt Polizeisprecher Hans Wolfgruber. "Um die Gefährdung des Jugendlichen für sich und andere zu beenden, setzten die Beamten Pfefferspray ein." Dieser soll aber keine Wirkung gezeigt haben, heißt es vonseiten der Polizei. Daraufhin soll der Jugendliche aufgesprungen sein und sich mit dem Messer mehrfach in den Bauch gestochen haben. Dann soll er auf die vier Beamten losgegangen sein.