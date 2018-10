Polizisten fassten zwei Jugendliche nach nächtlichem Einbruch in Salzburg

Die Täter versuchten auf Fahrrädern zu entkommen. Beamte stellten Diebsgut sicher.

Polizeibeamte konnten in der Nacht zum Dienstag in der Stadt Salzburg zwei Jugendliche aus Hallein nach einem Einbruch in die Vitrine einer Salzburger Trafik festnehmen. Die beiden, ein 16-jähriger Österreicher sowie ein 15-jähriger Inder, hatten gegen zwei Uhr am Universitätsplatz eine Glasvitrine eingeschlagen und waren anschließend mit zwei Fahrrädern geflüchtet.

Zwei Polizeistreifen fahndeten nach den Flüchtigen. Der 16-jährige wurde in der Kapitelgasse, der 15-jährige in der Festungsgasse festgenommen. Beide machten Aussagen über einen weiteren Mittäter, einen 13-jährigen Afghanen, ebenfalls aus Hallein. Dieser konnte bisher noch nicht angehalten werden. Die beiden Festgenommenen wurden ins Polizeianhaltezentrum Salzburg eingeliefert. Bei ihnen aufgefundenes Diebsgut sowie die beiden Fahrräder wurden sichergestellt.



Quelle: SN