Polizisten kamen in Wohnung: Paar sagte nichts von Covid-Infektion - und stand Mittwoch in Salzburg vor Gericht

Ein Corona-Strafprozess der ungewöhnlichen Art wurde am Mittwoch am Landesgericht Salzburg verhandelt. Angeklagt: ein Ungar und seine Ehefrau, beide leben und arbeiten im Pongau.

Laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft soll das Paar drei Polizisten, die im Zusammenhang mit Erhebungen am 27. November 2020 in ihre Wohnung kamen, nicht darauf hingewiesen haben, dass sie beide positiv auf Corona getestet worden waren und einen Absonderungsbescheid erhalten hatten. Vorwurf des Staatsanwalts: Vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten gemäß Paragraf 178 Strafgesetzbuch.

Die Verteidigerin des Paares, Jennifer Leitner (Rechtsanwaltskanzlei Hochwimmer & Horcicka), sagte, dass die Eheleute "sicher nicht vorsätzlich" ihre Infektion verschwiegen hätten: "Da standen damals plötzlich drei Polizisten vor der Tür, kamen in die Wohnung und sagten, dass das Auto des erstangeklagten Ehemanns ein gestohlenes Auto sei. Er war darüber geschockt und aufgeregt. Er hat schlichtweg nicht mehr an Corona gedacht und nichts verschwiegen. Er hat sicher nicht vorsätzlich gehandelt, höchstens fahrlässig die Beamten gefährdet. Und seine Frau stand von den Polizisten ja immer weit weg."

Der Gatte sagte zum Richter, er fühle sich nicht schuldig: "Da standen drei bewaffnete Polizisten in Zivil vor der Tür, zeigten Ausweise. Zwei kamen gleich herein und sagten zu mir, dass ich ein gestohlenes Auto besitze. Ich war total perplex und habe nicht an die Quarantäne gedacht." Später, als die Beamten dann gesagt hätten, dass sie das Auto mitnehmen würden und er zur Polizei mitkommen solle, habe er gesagt, "Geht nicht. Ich bin getestet worden", so der Ungar. Dass er dabei "positiv getestet" gemeint habe, sagte er laut den Polizisten aber nicht dazu.

Der Richter ging im Fall des Gatten vom Delikt der "fahrlässigen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten" gemäß §179 StGB aus und ordnete eine Diversion an: Wenn der Ungar gemeinnützige Arbeit im Ausmaß von 60 Stunden leistet, ist das Verfahren endgültig vom Tisch. Die mitangeklagte Frau wurde freigesprochen - ihr Kontakt zu den Polizisten war laut Gericht nur "äußerst peripher". Nicht rechtskräftig.