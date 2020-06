Nach der Schießerei in Leopoldskron wird auch geprüft, ob ein Waffenfund 2019 das Verhalten der Polizisten am Einsatzort beeinflusst haben könnte.

Nach dem Schusswechsel Donnerstag früh in Leopoldskron, bei dem ein 36-Jähriger und ein 28-jähriger Polizist schwer verletzt worden sind, haben am Freitag erste Befragungen der beiden involvierten Beamten stattgefunden. Der 36-Jährige, der am Donnerstag notoperiert wurde, ist bisher nicht vernehmungsfähig.

