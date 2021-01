Polizisten schritten auf Almhütte in St. Gilgen ein

In St. Gilgen-Eisenau bemerkten Polizisten im Zug einer Streife, dass eine bewirtschaftete Almhütte geöffnet hatte und Gäste bewirtete. Das meldet die Polizei in einer Aussendung. Elf Personen saßen demnach an einem Tisch und konsumierten Getränke. Keiner der Personen habe einen Mund-Nasen-Schutz getragen, der Mindestabstand von zwei Metern sei nicht eingehalten worden, hieß es.

Die Beamten verwiesen alle Gäste des Lokals, sie werden zusammen mit dem 62-jährigen Wirt wegen Verstößen gegen die geltenden Coronaschutzmaßnahmen zur Anzeige gebracht.

Quelle: SN