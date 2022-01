Polizisten zogen betrunkenen Lenker aus dem Verkehr

Erst war Barbara Huttegger überrascht, wie viele Gemeinden es in Österreich gibt. Jetzt will sie alle besuchen und darüber schreiben.

Chronik

Was macht ein Pongauer Golfprofi im tief verschneiten Ennstal? Er packt seine Sachen und fliegt in sonnigere Gefilde Südeuropas. In wenigen Tagen besteigt Hans Peter Bacher, Jahrgang 1986 und seit seinem 24. …