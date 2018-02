Polizistin spendet 42 Zentimeter langen Zopf für kranke Kinder

Polizei Pressesprecherin Nina Laubichler trägt ihr Haar seit wenigen Tagen schulterlang.

Die 27-Jährige hat 42 Zentimeter für einen guten Zweck abschneiden lassen. "Den langen Zopf habe ich an den Verein Haarfee nach Wien geschickt", sagt sie. Zuvor habe sie sich die Haare bewusst wachsen lassen, um die Mindestlänge von 40 Zentimetern für eine Spende zu erreichen. In der Landespolizeidirektion Salzburg wurden unter den Kollegen zudem 600 Euro für Haarfee gesammelt. Die Spende wird für die Produktion einer Echthaarperücke benötigt. Pünktlich zum Internationalen Kinderkrebstag am Donnerstag hat die Salzburger Polizei ein Video der Aktion auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht: