Pongau: 64-jährige Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Eine 64-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau wurde am Mittwoch beim Ladendiebstahl in einem Geschäft in St. Johann im Pongau von einem Mitarbeiter auf frischer Tat erwischt. Die Frau war gerade dabei, gestohlene Haushaltswaren in ihrem unmittelbar vor dem Geschäft geparkten Auto zu verstauen. Die Polizei fand in ihrem Wagen weiteres Diebesgut. Die Beschuldigte gab zu, in Bad Hofgastein in insgesamt weiteren drei Geschäften Haushaltswaren gestohlen zu haben. Die Höhe der Waren betrug rund 600 Euro. Die Sachen konnten den Geschäften mittlerweile wieder ausgefolgt werden. Die Frau wird angezeigt.