Pongau: Barkeeper bestreitet Missbrauch von betrunkenem weiblichen Gast - Prozess

Ein 28-jähriger Grieche sah sich am Donnerstag vor einem Salzburger Schöffensenat mit dem Vorwurf des "sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person" (Paragraf 205 Strafgesetzbuch) konfrontiert.

Laut Staatsanwalt Roland Finster soll der 28-Jährige in der Nacht des 5. Juli 2022 als damaliger Barkeeper in einem Pongauer Hotel einen "stark betrunkenen weiblichen Gast missbraucht" haben. "Für den Angeklagten war eindeutig erkennbar, dass sich die Frau wegen ihrer starken Alkoholisierung in einem wehrlosen Zustand befand. Er hat dies zum Geschlechtsverkehr mit der Frau ausgenutzt. Das Opfer erlitt Hämatome an etlichen Körperstellen", so der Staatsanwalt.

Der Angeklagte bestritt den Vorwurf vehement. Die Frau habe von sich aus die Unterhaltung mit ihm gesucht, ihn dann später auf der Terrasse geküsst und dann sei es zum einvernehmlichen Sex gekommen. Die Vorsitzende Richterin Anna-Sophia Geisselhofer vertagte.