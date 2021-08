Pongau bekommt eine Montessori-Schule

Eine Initiative rund um eine engagierte Pädagogin und den Baumanager Georg Hinterleitner hebt ein neues Bildungsangebot aus der Taufe.

Katharina Kössler ist überzeugte Montessori-Pädagogin. Die gebürtige Tirolerin übersiedelt in wenigen Wochen mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern von Vorarlberg nach St. Johann. Da sie im gesamten Pongau keine Angebote nach ihrem bevorzugten Bildungskonzept fand, nahm Kössler das Heft selbst in die Hand. "Ich habe in Bregenz schon einmal eine solche Schule aufgebaut, ich weiß, was es dazu braucht."

Unterstützung bei der Schaffung eines neuen Kindergarten- und Schulangebots bekommt die junge Frau von einem der bekanntesten Baumanager ...