Pongau: Drogenlenker rast durch Baustellenbereich

Ein 28-jähriger Drogenlenker überholte am Sonntagvormittag auf der A10 im Pongau eine Polizeistreife und fuhr mit 120 km/h durch einen Baustellenbereich. Der Mann wird mehrfach angezeigt.

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Braunau überholte am Sonntagvormittag auf der A10 in Richtung Villach eine Zivilstreife der Autobahnpolizei. Im Baustellenbereich vor dem Helbersbergtunnel fuhr der Pkw-Lenker bei derzeit erlaubten 80 km/h mit 120 km/h. Bei der Anhaltung am Parkplatz Fischergraben machte der Lenker einen beeinträchtigen Eindruck. Ein Drogentest verlief positiv auf THC (Marihuana) und Kokain. Der Amtsarzt diagnostizierte die Fahruntauglichkeit, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Der Mann wird mehrfach angezeigt.