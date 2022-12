Pongau: Jugendliche attackieren Krampusse und Polizei

In Sankt Johann kam es am Dienstagabend zu aggressiven und gewaltbereiten Verhalten mehrerer Jugendlicher gegenüber den Krampussen, anderen Besuchern und der Polizei.

Am Dienstagabend benahmen sich mehrere Jugendliche bzw. junge Erwachsene während des dortigen Krampuslaufs in St. Johann im Pongau äußerst aggressiv gegenüber den Krampussen, Veranstaltungsbesuchern und in weiterer Folge gegen die Polizisten.

Aufgrund ihres fortlaufend aggressiven Verhaltens wurden drei Pongauer (16-18 Jahre alt) sowie ein 20-jähriger Bosnier vorübergehend festgenommen und werden bei der BH St. Johann im Pongau zur Anzeige gebracht.

Daraufhin versuchten deren Freunde, ein 19-jähriger und ein 21-jähriger Pongauer, zumindest einen Festgenommen zu befreien und die eingesetzten Polizisten an der Amtshandlung zu hindern. Der 19-Jährige und der 21-Jährige wurden schließlich wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen.

Die beiden verweigerten die Aussage und wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg auf freiem Fuß angezeigt.