Pongau: Mutterkuh attackiert und verletzt Frau

Am Dienstag wurde auf der Tofernalm bei Großarl ein gerissenes Kalb entdeckt. Dort hatte ein Wolf schon von Mai bis Juli Dutzende Schafe getötet oder verletzt. Die Bauern haben die restlichen Schafe ins Tal …

Chronik

Eine 36-jährige Flachauerin, die am Mittwochabend von ihrem Bruder als abgängig gemeldet worden war, wurde am Donnerstagvormittag in einer Rinne des Kraxenkogels (2436 Meter), Gemeindegebiet Flachau, tot …