Pongauer Adventmärkte setzen zum Stromsparen an

Der Energiespar-Kurs macht auch vor der besinnlichen Adventzeit keinen Halt und somit bemühen sich die Pongauer Gemeinden auch bei den Adventmärkten, möglichst wenig Strom zu verbrauchen.

Zwischen Glühwein und Maroni gesellen sich heuer auch einige Energiesparmaßnahmen zu den Aushängeschildern der Pongauer Adventmärkte.

Altenmarkt Stimmungsvoll lädt der Adventmarkt in Altenmarkt ab kommendem Samstag unter einem großen Sternenhimmel zum Besuch ein: "Selbstverständlich setzen wir seit Jahren auf LED- Beleuchtung", so die stv. Geschäftsführerin des Tourismusverbandes, Magdalena Winkler: "Wir haben offene Feuerstellen statt Heizschwammerln." In diesem Jahr ist der Adventmarkt nicht nur an den Wochenenden (von 14-20 Uhr), sondern auch am 8. Dezember geöffnet; ein umfangreiches und ...