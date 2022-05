Pongauer Arbeiter rammte sich Eisenstange in den Hals

Dramatische Szenen haben sich Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall im Pongau abgespielt: Ein Arbeiter war auf einer Baustelle gestolpert und hatte sich dabei eine Eisenstange in den Hals gerammt.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 32-jähriger Bauarbeiter am Nachmittag Schalungsarbeiten durchführen. Dabei stolperte der Mann mit einer Eisenstange in der Hand und rammte sich diese in den Hals.

Arbeitskollegen leisteten sofort Erste-Hilfe. Die Besatzung des Notarzthubschraubers "Martin 1", sowie zwei Sanitäter des Roten Kreuzes führten die Erstversorgung an der Unfallstelle durch. Um den Patienten transportfähig zu machen, musste die Feuerwehr mittels einem hydraulischen Werkzeug die Eisenstange verkürzen.

Im Anschluss wurde der schwer verletzte Arbeiter in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Die geschockten Ersthelfer mussten vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.