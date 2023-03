Pongauer Bahnhöfe vor Modernisierungsschub

Großinvestition in die Bahn(höfe), Verbesserungen auch bei Buslinien. Zahl der Öffi-Jahreskartenbesitzer stieg stark an.

Nerven sparen - Bahn fahren. Dieser nicht mehr ganz junge Slogan wird speziell ab dem heurigen September ganz aktuell sein. Die Tauernautobahn wird bis Sommer 2025 zur großen Dauerbaustelle.

Als Alternative bietet sich die Bahn an, diese soll so attraktiv wie möglich gestaltet werden, und zwar auf Dauer, so LR Stfan Schnöll. Die im Vorjahr von Land und ÖBB angekündigte Offensive zur Modernisierung der Bahnhöfe und zur Erweiterung der dazugehörigen Park-and-ride-Plätze nimmt Fahrt auf. Teilweise wurde sie schon ...