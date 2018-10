Pongauer "Bettler" sammelt 235.000 Euro

Der Pongauer Matthias Haas hilft Schmetterlingskindern. Er hat innerhalb von elf Jahren fast eine Viertelmillion an Spenden zusammengetragen. Jetzt setzt sich der 81-Jährige zur Ruhe.

Den Hias Haas kennen sehr viele Menschen zwischen Salzburg und Zell am See. Der pensionierte Eisenbahner aus Pfarrwerfen hat sich seit seinem 70. Geburtstag 2007 dem Sammeln von Spenden für Kinder verschrieben, die an einer schweren Hauterkrankung leiden. 235.557 Euro und 24 Cent hat er höchstpersönlich zusammengetragen. Das Geld kommt so genannten Schmetterlingskindern zugute. Deren Haut ist so verletzlich, wie der Flügel eines Schmetterlings. Epidermolysis bullosa (EB) heißt diese Krankheit.

"Betteln" nenne seine aus Bayern stammende Ehefrau Christa das Sammeln manchmal, erzählt der Pongauer. Mit ihr ist Matthias Haas seit 53 Jahren verheiratet.

Den Ausdruck Betteln nimmt er gelassen. "Mit dem Geld nachlaufen tut dir keiner", sagt er. 36.686,44 Euro haben Haas und mehrere Spender, darunter Burschen aus dem ÖBB-Lehrlingsheim, am Mittwoch an das EB-Haus in der Landeshauptstadt übergeben. Es war seine letzte Spendenübergabe (wenn's wahr ist). "Ich geh' in Pension", sagt der 81-Jährige verschmitzt - nach 48 Benefizkonzerten und 100 weiteren Veranstaltungen. "Ich danke allen Veranstaltern, Mitwirkenden, Spenderinnen und Spendern." Gesammelt hat er nicht nur im eigenen Bundesland, sondern auch in Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten und Bayern. "Ich hab' das intensiv gemacht und jeden Cent weitergegeben."

Jetzt wird der Pfarrwerfner mehr Zeit für seine Familie und sein Zuhause haben. "Wir haben drei Kinder und fünf Enkel. Alle sind gesund. Ich bin auch pumperlg'sund." Das war der Grund, warum er vor elf Jahren mit dem Spendensammeln für einen guten Zweck begonnen hat. "Weil es mir so gut geht." Zum Siebziger hatte er gesagt, er brauche keine Geschenk. Stattdessen erhielt der Jubilar Spenden.

Stolz ist Matthias Haas nur auf andere. "Wir können stolz sein, dass wir in Salzburg so was haben. Patienten kommen auch aus Deutschland und der Schweiz." Damit meint er das EB-Haus an den Salzburger Landeskliniken, die Spezialklinik für Schmetterlingskinder, und das Team um die Ärztin Anja Diem.