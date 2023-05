Pongauer Bürgermeister: Wer bleibt und wer geht?

Schon vor den Wahlen im Frühjahr 2024 gaben einige Ortschefs ihren Rücktritt bekannt. Viele wollen bleiben und in anderen Gemeinden fällt diese Entscheidung erst im Herbst.

Der Anteil an Wahlkartenwählern steigt.

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. So stehen bereits im kommenden Frühjahr 2024 die Gemeinderatswahlen an und damit ändert sich wohl bei den Bürgermeistern im Pongau einiges.



Altenmarkt

In Altenmarkt zieht sich mit Rupert Winter (ÖVP) ein wahres Urgestein aus der Gemeindepolitik zurück. 26 Jahre lang war er Bürgermeister der Ennspongauer Ortschaft. Eine Nachfolge steht bislang noch nicht fest.



Bad Gastein

Wie in Altenmarkt, sagt auch Bad Gastein seinem Ortschef Anfang 2024 Auf Wiedersehen. Nach 20 Jahren im Chefsessel wird sich Gerhard Steinbauer (ÖVP) aus der Gemeindepolitik verabschieden. Er hat auch bereits einen Wunsch-Nachfolger vorgeschlagen. Norbert Ellmauer, der aktuell noch kein Mitglied der Gemeindevertretung ist, soll - wenn es nach Steinbauer geht - sein Amt übernehmen.



Bad Hofgastein

Anders als sein Amtskollege in Bad Gastein plant Markus Viehauser (ÖVP) in Bad Hofgastein einen Wiederantritt im kommenden Jahr. 2019 konnte sich Viehauser knapp mit 53,8 zu 46,2 Prozent der Stimmen gegen Hans Freiberger (SPÖ) durchsetzen. Ob es auch 2024 in ein derartig knappes Rennen geht, bleibt abzuwarten.



Bischofshofen

In Bischofshofen geht Ortschef Hansjörg Obinger (SPÖ) als Favorit in die Wahl. Der amtierende Bürgermeister betonte vor Kurzem, das Wahlergebnis von 2019, wo sein Team rund 70 Prozent der Stimmen holte, ungeachtet der Ergebnisse der Landtagswahlen wiederholen zu wollen.



Dorfgastein

Bernhard Schachner (ÖVP) sitzt seit fünf Jahren im Chefsessel in Dorfgastein. Über seine Zukunft wird Schachner gemeinsam mit seinen Kollegen in einer Klausur entscheiden: "Geplant ist, dass wir bis zu den Sommerferien einen Plan finden. Dabei müssen auch gemeinsame Ziele definieren und dann entscheiden, ob ich noch einmal antrete."



Eben

In Eben findet man bereits vor den kommenden Wahlen eine Lösung für den Abgang des verdienten Bürgermeisters Herbert Farmer (ÖVP). Nach zehn Jahren als Vizebürgermeister und 15 Jahren im Chefsessel übergibt Herbert Farmer mit Ende Juni an seinen erklärten Wunschkandidaten Franz Fritzenwallner.



Flachau

Einen Rückzug vom Rückzug machte Flachaus Bürgermeister Thomas Oberreiter (ÖVP). Eigentlich wollte er seine Tätigkeiten in der Gemeinde zurücklegen. Nachfolger konnte Oberreiter, der bereits 15 Jahre lang das Amt des Bürgermeisters bekleidet, keinen finden. Darum folgte nun die Kehrtwende und Oberreiter kandidiert erneut.



Filzmoos

In der 1500-Seelen-Gemeinde Filzmoos stellt sich Christian Mooslechner (SPÖ) erneut der Wahl. 2019 löste Mooslechner überraschend Johann Sulzberger (ÖVP) von der Spitze der Gemeindepolitik in Filzmoos ab. Die Stimmung im Ort ist seither gespalten und es wird wohl ein hitziger Wahlkampf bevorstehen.



Forstau

In Forstau hat der junge Bürgermeister Josef Kocher (ÖVP) nach einer Amtszeit genug. Der Beruf als Ortschef sei für den 1982 geborenen Kocher doch zeitaufwendiger als erwartet. Deshalb wird sich der ÖVP-Angehörige, der sich 2019 mit 59 Prozent der Stimmen durchsetzte, nach einer Amtsperiode zurückziehen.





Großarl

In Großarl stellt sich Johann Rohrmoser (ÖVP) auch 2024 erneut der Bürgermeisterwahl. Seit 2012 bekleidet der ÖVP-Angehörige das Amt und will die Gemeinde im Süden des Pongaus auch in den nächsten Jahren in eine erfolgreiche Zukunft führen.



Goldegg

Hannes Rainer (ÖVP), Bürgermeister von Goldegg, erklärt: "Die entscheidenden Gremien stehen zwar noch aus, aber ich würde mich zu 100 Prozent wieder aufstellen lassen. Ich spüre eine gute Stimmung in der Partei, das stimmt mich zuversichtlich. Es gibt noch einige Projekte, die ich ungedingt mit umsetzen will. Wenn es nach mir geht, stehe ich 2024 erneut auf dem Wahlzettel."



Hüttschlag

In Hüttschlag sitzt seit 2009 Hans Toferer (ÖVP), dessen ÖVP bei den Wahlen 2019 fast 97 Prozent einfuhr, auf dem Chefsessel der Gemeinde. Und auch für die kommende Wahl wird der 59-Jährige wieder antreten.





Pfarrwerfen

Bernhard Weiß (ÖVP) übernahm im Sommer 2013 mit 37 Jahren den Platz auf dem Chefsessel von Pfarrwerfen. Ans Aufhören denkt der ÖVP-Bürgermeister der 2200-Einwohner-Gemeinde nicht: "Endgültig beschlossen wird es zwar erst in den nächsten Monaten, aber es ist bereits ziemlich sicher, dass ich wieder antrete. Ich persönlich möchte das Amt auf jeden Fall weiterbekleiden", sagt Weiß.



Radstadt

In der ältesten Stadt des Pongaus, Radstadt, ist man sich angesichts der Zukunft des Ortschefs Christian Pewny (FPÖ) bislang noch nicht sicher, wer 2024 das Amt bekleiden wird. Wenn Pewny mit der FPÖ in die Landesregierung einzieht, muss kurzerhand eine Lösung gefunden werden. Eine interimistische Amtsführung durch Vizebürgermeister Christian Koller (ÖVP) gilt als wahrscheinlich.



Schwarzach

Andreas Haitzer (SPÖ) ist seit 2008 Ortschef in Schwarzach und denkt noch nicht ans Aufhören. "Wir haben gerade erst die Jahreshauptversammlung abgehalten und dabei auch beschlossen, dass ich mich 2024 wieder zur Wahl aufstellen lasse", erklärt Haitzer.



St. Johann

In den größten Gemeinden des Bezirks - Bischofshofen und St. Johann - ist die Ausgangslage bereits klar. In der Bezirkshauptstadt heißt es Abschied nehmen. Günther Mitterer (ÖVP) steht nicht mehr zur Verfügung. Rudolf Huber (ÖVP) und Evi Huber (SPÖ) gelten als Favoriten auf den St. Johanner Chefsessel.



St. Veit

Auch der dritte Ortschef der Sonnenterrasse, Manfred Brugger, wird im kommenden Jahr auf dem Wahlzettel stehen. "In den nächsten Jahren ist alles rund ums Wasser ein großes Thema. Außerdem müssen einige Schulden der großen Bauprojekte der letzten Jahre - wie Seniorenheim oder Kindergarten - zurückgezahlt werden. Diesen Aufgaben würde ich mich gerne als Bürgermeister auch über 2024 hinaus widmen."



Untertauern

Untertauerns Bürgermeister Hans Habersatter hält sich noch alle Möglichkeiten offen. Doch mit 72 Jahren gilt ein Rückzug des Ortschefs von der Liste Habersatter als nicht unwahrscheinlich.



Wagrain

Wagrains Ortschef Axel Ellmer (ÖVP), der das Amt seit 2018 bekleidet und es damals von Eugen Grade, der zuvor 20 Jahre lang als Bürgermeister fungiert hatte, übernahm, wird wohl auch 2024 auf dem Wahlzettel stehen. "Wir werden uns zwar im Herbst noch beraten, was von unserer Seite das Beste für Wagrain ist, von meiner Seite aus werde ich mich wieder aufstellen lassen."



Werfen

Werfens Bürgermeister Hubert Stock (ÖVP) ist sich unterdessen noch nicht ganz sicher, ob er bei der kommenden Bürgermeisterwahl auf dem Stimmzettel stehen wird. "Derzeit bin ich noch am Abwägen und muss schauen, wie sich alles mit dem Beruf vereinbaren lässt. Momentan stehen die Zeichen aber in Richtung Wiederantritt. Ich werde meine endgültige Entscheidung in den nächsten Wochen fällen."

Diese Bürgermeister entscheidenim Herbst über ihre Zukunft

In fünf PongauerGemeinden haben die derzeitigen Bürgermeister und ihre Partei noch nicht konkret über die Wahlen 2024 gesprochen. Obwohl in den meisten dieser Ortschaften ein Verbleib des Bürgermeisters wahrscheinlich ist, stehen die parteiinternen Besprechungen noch aus.

Hüttau

Etwas gedulden muss man sich unter anderem in Hüttau. Der derzeitige Amtsleiter Rupert Bergmüller hat über seine Zukunft noch nicht entschieden, betont aber, dass die Gemeinde diese Entscheidung im Herbst fällen werde.

Kleinarl

Auch in Kleinarl ist die Zukunft über das Amt des Bürgermeisters noch nicht entscheiden. "Ich will keinem vorgreifen und es stehen die Sitzungen,

in denen wir das beschließen werden, noch aus. Im Herbst wissen wir aber sicher mehr", erklärt Kleinarls Ortschef Wolfgang Viehhauser.

Mühlbach

Am Hochkönig entscheidet man erst im Herbst endgültig. Mühlbachs derzeitige Bürgermeisterin Anna Reitinger erklärt: "Darüber haben wir in der Gemeinde noch nicht gesprochen und wir werden im Herbst eine Entscheidung

treffen."

St. Martin

In St. Martin stehen die Zeichen für einen Verbleib des Ortschefs Johannes Schlager (ÖVP). Doch auch hier steht der endgültige Beschluss noch aus, doch Schlager zeigt sich bereits optimistisch.

Werfenweng

Politisch ging es in den letzten Wochen und Monaten in Werfenweng heiß her. Bürgermeister Peter Brandauer (ÖVP) hat sich bislang noch nicht beschlossen, ob er 2024 noch einmal antritt. "Im Juni werden wir darüber entscheiden."