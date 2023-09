Pongauer Fischotter entkommen Abschussregelung

Eine "zahnlose Verordnung" führt zu stockenden Abschüssen. Jäger und Fischer hoffen auf ein Nachschärfen der Salzburger Landespolitik. Währenddessen fordert man seitens der zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek Zeit "für eine entsprechende Evaluierungsphase", um die Verordnung entsprechend anpassen zu können.

Die Bejagung der Fischotter wurde 2022 von Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) als Rettung für den Salzburger Fischbestand angekündigt. Zwei Jahre später hat sich entlang der Salzach und der Entnahmegebiete auch unter der neu zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) nicht viel geändert. "Diese Verordnung ist bislang zahnlos geblieben", weiß Pongaus Bezirksfischermeister Josef Nothdurfter. "Im Pongau wurden heuer bislang zwei Fischotter entnommen. Die Otter dürfen generell nur im Zeitraum Dezember und Jänner bejagt werden. Außerdem greift die Verordnung nicht flächendeckend. Große Gebiete, wo wir wissen, dass man dort Fischotter findet, wie in St. Martin und im Gasteiner Tal blieben von der Verordnung unberührt. Man darf dort also gar keine Jagd auf Fischotter machen, was dem Fischbestand immer weiter zusetzt. Die Verordnung sollte überall gültig sein, damit sich der Fischbestand wirklich erholen kann."

Dann kommt aber obendrein dazu, dass die Jagd auf Fischotter für die Jägerschaft nicht attraktiv ist. Denn es gibt keine Trophäe und Fischotter trifft man eher in der Nacht als am Tag an. Es gibt also auch von der Jägerschaft nur wenig Engagement zur Jagd auf Fischotter.

Jäger sind um Lösung bemüht

Bezirksjägermeister Johann Sulzberger entgegnet: "Wir sind definitiv um eine Lösung bemüht. Von der Politik erwarte ich mir keine Verbesserung der Verordnung. Deshalb hoffe ich auf eine einvernehmliche Lösung mit den Fischern. Sie könnten uns Bescheid geben, wenn in einem Gebiet Fischotter zugange sind. Ich glaube, jeder Jäger würde hier mithelfen, Fallen aufstellen und die Raubtiere entnehmen. Doch der Bezirksfischermeister hat recht: Dass die Verordnung nicht flächendeckend wirkt, ist ein Problem. Hier muss man aber verstehen: Mit dem politischen Gegenwind der Naturschützer, die vor zwei Jahren lautstark gegen eine Abschussverordnung des Fischotters protestierten, war es ohnehin schwer, sich überhaupt auf einzelne Gebiete zu einigen", hebt Sulzberger hervor.

Land braucht noch Zeit

Im Büro von Marlene Svazek sieht man die Lage ähnlich wie der Bezirksjägermeister: "Gerade in der Praxis fehlt es noch an Abstimmung mit den Fischereiberechtigten. Nach einer entsprechenden Evaluierungsphase wird man auch diese Verordnung entsprechend der aktuellen Herausforderungen anpassen müssen, um die Bedrohung für den Fischbestand durch den Otter zu minimieren."