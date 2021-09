Pongauer Hahn wurde flügge - Glanzvolle Auftritte echter Volksmusik

Überzeugende Auftritte prägten am Freitag den Festabend für den bekannten Volksmusikpreis im Kongresshaus St. Johann.

Der Auerhahn zählt bei den Weidmännern zur so genannten "Hohen Jagd", ist also ganz etwas Besonderes - scheu, empfindlich und in seiner Art bedroht. Dass dies auch auf die Vertreter des ursprünglichen Volksliedes und der echten Volksmusik aus dem Alpenraum zutrifft, ist nicht von der Hand zu weisen: überschwengliches Geschrei ist nicht ihr Markenzeichen, dafür sensible Laute und Töne, die das Herz erreichen. Und ja, die Zahl wirklich exzellenter Gruppen, die dieses über Jahrhunderte gewachsene Kulturgut weitertragen, ist überschaubar.

...