Pongauer Hotel kämpft um Koch, dem die Ausweisung droht

Köche werden jetzt dringend gesucht. Einem gut integrierten und im Pongau ausgebildeten Koch droht hingegen die Ausweisung. Die Entscheidung um humanitäres Bleiberecht ist sein letzter Hoffnungsschimmer.

Hoteleigentümer Erwin Schwarz und sein F&B-Manager Karl-Heinz Reinsberger sind frustriert: Mit Muso Khudoynazarov (24) haben sie einen im eigenen Betrieb ausgebildeten Jungkoch an der Hand - aber er darf in Österreich nicht arbeiten. Der Grund: Der junge Tadschike hält seit 23. Dezember des Vorjahrs einen negativen Asylbescheid in zweiter Instanz in Händen. Seine letzte Chance, doch noch bleiben zu dürfen, ist die noch ausstehende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über eine Aufenthaltserlaubnis aus berücksichtigungswürdigen Gründen. Diese war ihm vom Bundesverwaltungsgericht vor eineinhalb ...