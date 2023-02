Pongauer Pensionist soll unmündige Stieftochter vergewaltigt und Sohn misshandelt haben - Prozess

Wegen massiver Missbrauchs- und Misshandlungsvorwürfe stand Montag ein Pongauer Pensionist vor einem Salzburger Schöffengericht (Vorsitz: Martina Kocher). Zum ersten soll der inzwischen 76-Jährige seine 2005 geborene Stieftochter bereits 2011 schwer sexuell missbraucht und dann im Zeitraum 2015/2016 auch zwei Mal vergewaltigt haben. Laut Anklage nöttigte er das Mädchen anschließend mit der Drohung, dass er ihr und der Mutter etwas antue, wenn sie von den inkriminierten Taten erzähle.

Zum zweiten wird ihm angelastet, er habe seinen leiblichen, 2008 geborenen Sohn von 2013 bis 2019 wiederholt durch Schläge oder Tritte misshandelt und ihm einmal ein Messer gegen den Körper und eine Gabel gegen den Kopf gehalten. Zum dritten soll der unbescholtene 76-Jährige auch ein Mal seine nunmehrige Ex-Gattin verletzt haben. Gegenüber dem Senat wies der Angeklagte die Vorwürfe energisch zurück: "Das sind alles frei erfundene Sachen. Beide Kinder lügen. Und dahinter stecken meine Ex-Frau und die Großeltern mütterlicherseits. Die wollen mich mit so massiven Paragrafen fertig machen."

In den Jahren 2020 und 2021 hatten die Kinder die massiven Vorwürfe erhoben. "Laut einem psychologischen Gutachten basieren etwa die schweren Anschuldigungen der Stieftochter auf tatsächlich Erlebtem. Was sagen Sie dazu?", hielt die Vorsitzende Richterin dem 76-Jährigen vor. Antwort: "Das versteh' ich nicht. Ich hab sie nicht angerührt." - Der Prozess war am Nachmittag noch im Gange. Ob noch am Montag ein Urteil fällt, war ungewiss.