Pongauer Polizist und Bergretter wurde zum Lebensretter für verletzten Snowboarder

Polizist und Bergretter Stefan Koller geht im Jahr etwa 40 mal auf den Bischling im Pongau. Am Freitag wurde er bei seiner Trainingstour zum Lebensretter. Ein 54-jähriger Snowboarder war dort an seinem Geburtstag gestürzt.

Als Polizist und Bergretter kennt Stefan Koller Notfallsituationen, in denen schnell gehandelt werden muss. "Bei einer privaten Skitour hätte ich aber nicht damit gerechnet", sagt der 27-jährige aus Werfen.

Am Freitagnachmittag startete der Polizist nach Dienstschluss von der Talstation im Skigebiet Werfenweng zu einer Skitour auf den Bischling. Lange war er nicht unterwegs, als er plötzlich einen Mann im Graben der Piste liegen sah. "Ich bin ganz außen am rechten Pistenrand gegangen, weil da die Schneeverhältnisse noch am ...