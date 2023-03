Pongauer Polizist wurde zum Lebensretter für verletzten Snowboarder

WERFENWENG. Als ein 54-jähriger Snowboarder an seinem Geburtstag am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr am Bischling talwärts unterwegs war, geriet er am Ende des Steilhangs, im bereits flacheren Terrain, bei einem Rechtsschwung über den Pistenrand hinaus. Dabei kam er auf die bereits apere Wiese und stürzte einen Abhang hinunter. Der Wintersportler aus Baden-Württemberg prallte gegen einen Wurzelstock. Mit schweren Verletzungen an den Beinen, schweren Prellungen am Oberkörper sowie einer Gehirnerschütterung blieb er einige Meter unterhalb der Piste liegen - ohne dass er von einem anderen Wintersportler bemerkt worden wäre.

Zu seinem Lebensretter wurde ein Polizist der Inspektion Werfen. Dieser war in seiner Freizeit auf Tourenskiern bergauf unterwegs und bemerkte den Verunfallten kurze Zeit später. Der Polizist, ein Mitglied der Bergrettung Werfen, leistete sofort erste Hilfe und rief die Rettungskräfte. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen. Der Alpinpolizist rekonstruierte den Unfallhergang, Fremdverschulden ist auszuschließen. "Aufgrund der schweren Verletzungen wäre der Snowboarder ohne die Hilfe des Polizisten an seinem 54. Geburtstag mit ziemlicher Sicherheit verstorben", heißt es in einem Bericht der Polizei.