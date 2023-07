Pongauer "Problemwolf" hat zwei weitere Schafe gerissen

In Mühlbach am Hochkönig hat der von der Jägerschaft gesuchte "Problemwolf" zwei weitere Schafe gerissen und zwei andere verletzt. Das meldet Hubert Stock, der Wolfsbeauftragte des Landes. Das Tier wurde bereits als "Problemwolf" eingestuft und kann laut Verordnung bejagt werden. Weitere Vorfälle gab es in dieser Region bereits in Maria Alm, Saalfelden und Dienten. Stock: "Wir sind mit dem Landwirt in Kontakt, der noch einen Kontrollgang macht. Es könnten also weitere gerissene Tiere geben, wir werden informieren."