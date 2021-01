Pongauer Promi-Wirt erstochen - 14 Jahre Haft für Witwe wegen Mordes

Schuldspruch im Mordprozess gegen die Witwe eines Pongauer Promi-Wirtes. Die 32-Jährige soll am 3. März 2019 den Wirt mit einem Messer getötet haben.

Die Geschworenen erklärten die 32-jährige Frau einstimmig des Mordes für schuldig. Das Urteil, 14 Jahre Haft, ist am Donnerstagnachmittag am Landesgericht in Salzburg verkündet worden. Als strafmildernd wertete das Gericht die Unbescholtenheit sowie die beträchtliche Alkoholisierung zum Zeitpunkt der Tat. Erschwerend kam hinzu, dass die Tat unter Verwendung einer Waffe sowie zulasten eines nahen Angehörigen durchgeführt wurde. Dem Sohn des getöteten Wirtes wurden 20.000 Euro Teilschmerzensgeld zugesprochen.

Die Angeklagte nahm das Urteil gefasst und ruhig zur Kenntnis. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung haben keine Erklärung abgegeben.

Der Oberste Gerichtshof hatte im Juli 2020 das erstinstanzliche Urteil vom 4. Dezember 2019 wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge und die unbedingte Freiheitsstrafe von acht Jahren aufgehoben. Am Dienstag wurde am Dienstag wieder aufgerollt.

Tod durch Messerstich: Wirt verblutet in der Küche des Hotels

Die Witwe beteuerte bis zuletzt ihre Unschuld - es habe sich um einen Unfall gehandelt. Während des Streits in der Küche vom Hotel Lisa in Flachau habe ihr 57-jähriger Mann ihre Hand genommen, in der sie ein Messer zum Zubereiten einer Jause gehalten habe, und das Messer gegen seinen Oberkörper gerichtet, um sie zu erschrecken. Sie habe den Stich in die Brust nicht bemerkt. Der Wirt, der neben dem Hotel Lisa die bekannte Aprés-Ski-Hütte Lisa Alm betrieb, verblutete an einem tiefen Messerstich im Bereich zwischen linker Brustwarze und Achselfalte.

Verteidiger Kurt Jelinek plädierte auf Freispruch. Die vorsitzende Richterin konfrontierte am Mittwoch die 32-Jährige mit dem Gerichtsgutachten, wonach der konkrete Stichkanal mit ihrer Schilderung nicht vereinbar sei. Ebenfalls am Mittwoch sagten Zeugen aus dem Umfeld des Opfers aus. Auch der 33-jährige Sohn des Wirtes musste in den Zeugenstand. "Das Ganze ist sehr schwer für mich. Ich denke jeden Tag an den Vater - wie er da in der Küche lag. Vater war der lebenslustigste Mensch, den ich je kannte. Er hatte nie Suizidgedanken", so der 33-Jährige.

