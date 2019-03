Pongauer Sanitäter wurden zu Geburtshelfern

Hochschwangere Frau brachte dank Mithilfe der beiden Rot-Kreuz-Sanitäter einen gesunden Buben zur Welt.

Einen Rettungsdienst der besonderen Art mit Happy End hatten die beiden Bad Gasteiner Rotkreuz-Sanitäter Felix Steininger und Nikola Tomic vor kurzem in ihrem Heimatort. Eine Rettungsfahrt in ihrem Dienst hatte sie zu einer Familie in Bad Gastein geführt - die hochschwangere Frau hatte bereits starke Wehen.

"Wir bekamen am späteren Abend den Auftrag, eine schwangere Patientin ins Krankenhaus zu bringen. Das haben wir dann aber so nicht mehr geschafft", so Felix Steininger. Alles sei sehr schnell gegangen: "Es war für mich die erste Geburt im Rettungsdienst. Ein sehr schönes Erlebnis. Ich bin froh dass alles gut gegangen ist."

Baby Paul erfreut sich bester Gesundheit. Die frischgebackene Mutter Josefine Lohse bedankt sich herzlich bei den beiden Helfern: "Die Sanitäter haben Ruhe bewahrt obwohl alles so schnell gegangen ist. Vielen Dank an das Rote Kreuz."

Quelle: SN