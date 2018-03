Pongauer Schüler kam im Rausch auf Idee für Einbruchstour

Der 17-Jährige handelte nicht aus Geldnot.

Im Rausch ist in der Nacht auf Samstag ein 17-Jähriger in Bischofshofen (Pongau) auf die Idee für eine Einbruchstour gekommen. Der Schüler drang in zwei unversperrte Wohnungen, einen Lagerraum und in ein nicht abgesperrtes Auto ein. Er erbeutete Elektrogeräte, Schlüssel, Messer und Geldbörsen. In der dritten Wohnung stellte ihn die Bewohnerin. Er handelte nicht aus Geldnot, berichtete die Polizei.

Der Schüler kam im alkoholisierten Zustand gegen Mitternacht auf die Idee, an Wohnungstüren und Fahrzeugen zu probieren, ob diese unversperrt sind. Die gestohlenen Gegenstände konnten an die Eigentümer wieder zurück gegeben werden. Der 17-Jährige wurde angezeigt.

