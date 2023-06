Pongauer Trafikantin wurde Opfer von Telefonbetrügern

Die Mitarbeiterin einer Trafik im Pongau erhielt am Montag in der Früh einen Anruf einer Dame, die sich als Zuständige für eine Systemumstellung des Kassensystems und der Google-Play-Gutscheine ausgab. Zufälligerweise war zur selben Zeit auch der Lotto-Terminal der Trafik ausgefallen und die Anruferin schien gutes Fachwissen zu haben, weshalb ihr die Trafikantin Glauben schenkte. Im Rahmen des anschließenden, mehr als einstündigen Telefonats gelang es der Anruferin, der Trafikantin eine Vielzahl an Codes für Google-Play-Gutscheine herauszulocken. Das meldet die Polizei in einer Aussendung. Demnach entstand ein Schaden in der Höhe von 6.750 Euro. Weitere Erhebungen werden durchgeführt.