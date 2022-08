Pongauer überwies Betrügern über 2500 Euro

Der 38-Jährige erstattete Anzeige.

Bereits am vergangenen Freitag wurde ein 38-jähriger Mann aus dem Pongau Opfer von Betrügern. Ein Unbekannter hatte dem Opfer in perfektem Englisch telefonisch mitgeteilt, über die Bankdaten des Opfers zu verfügen. Der Unbekannte forderte den Mann auf, in die Stadt Salzburg zu fahren, um dort in einem Bitcoin-Terminal 2800 Euro auf ein Barcodekonto einzuzahlen, um so seine Bankidentität wiederzuerlangen. "Der 38-Jährige kam der Aufforderung nach und überwies 2600 Euro", heißt es in einer Aussendung der Polizei. Als er später wiederum telefonisch aufgefordert wurde, weitere Kontodaten preiszugeben - andernfalls würde ein Wiener Polizei-Offizier kommen, um weiteres Geld einzufordern - erstattete er Anzeige.