Pongauer verletzte sich bei Mäharbeiten schwer

67-Jähriger wurde von schwerem Mähgerät überrollt.

Ein 67-jähriger Pongauer war am Montagnachmittag mit Mäharbeiten mit einem speziellen Motormäher (Heuschieber) auf einer steilen Wiese in St. Veit im Pongau beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der 67-jährige Mann plötzlich nach hinten und wurde in der Folge von der Maschine überrollt. Der Pongauer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum nach Schwarzach geflogen.





Quelle: SN