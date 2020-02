Pongauer war mit Mopedauto als Geisterfahrer auf der Tauernautobahn unterwegs

Eine wilde Schlägerei lieferten sich am Dienstag kurz nach Mitternacht zwei Einheimische (25 und 40) auf der einen und ein 29-jähriger Ungar auf der anderen Seite. Tatort: ein Lokal in Dorfgastein. Die drei …

Im Zuge der Revision des Kraftwerks wird eines der zwei Laufräder des Kraftwerks zur Gänze demontiert und in seine Einzelteile zerlegt. Anschließend werden Verschleißteile ausgetauscht. Die Salzburg AG will …

Chronik

Zu einem Erdrutsch kam es am Dienstag gegen 3.30 Uhr an der B163 zwischen St. Johann und Wagrain. Die Straße ist in beiden Richtungen gesperrt. Einsatzkräfte arbeiten daran, die Erdmassen zu entfernen.