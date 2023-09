Pongauer Wasserretter ziehen positive Sommerbilanz

Den größten Einsatz der heimischen Wasserrettungen verursachte ein gekentertes Raftingboot. Tödliche Unfälle waren heuer glücklicherweise nicht zu beklagen.

Die Badesaison ist vorbei und die heimischen Wasserretter ziehen eine positive Bilanz. Gröbere Personenschäden seien im Sommer im Pongau nicht zu verzeichnen gewesen, fasst Markus Gewolf, Pressesprecher der Wasserrettung Salzburg und Ortsstellenleiter in Bischofshofen, zusammen. Tragische Badeunfälle seien genauso ausgeblieben wie Menschenrettungen während des Hochwassers im August. "Wir haben während der Überflutungen gemeinsam mit der Feuerwehr die Sicherung der Gefahrenbereiche übernommen. Glücklicherweise ist dabei aber niemandem etwas passiert. Wenn die Salzach so viel Wasser führt und man hineinfällt, hat man gegen die Fluten keine Chance", sagt Gewolf.

Raftingunfall als größter Einsatz

Der größte Einsatz für die heimischen Wasserretter ging infolge eines Raftingunfalls vonstatten. Neun Personen waren Anfang August mit einem Boot auf der Salzach bei Lend gekentert. Die Wasserretter aus Bischofshofen, St. Johann, Schwarzach und Gastein standen im Einsatz und konnten alle Sportler ans Ufer retten. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. "Glücklicherweise ist dabei nichts Dramatisches passiert. Da bei der Alarmierung davon die Rede war, dass die Verunfallten in Richtung Schwarzach treiben, wurde aber Großalarm ausgelöst", erinnert sich Maximilian von Brauchitsch, Ortsstellenleiter der Wasserrettung "Pongau West" in Schwarzach. "Dass wir zu einem gekenterten Raftingboot ausrücken, passiert fast jährlich einmal. Die Anbieter arbeiten aber derartig professionell und halten sich an alle Sicherheitsauflagen, dass es kaum zu schwerwiegenden Verletzungen komm", erklärt der Goldegger.

"Helfende Hände schaden nie"

Die Schwarzacher Wasserretter sind an Sommerwochenenden auch regelmäßig am Goldegger See vor Ort und in Alarmbereitschaft. "Trotz vieler Besucher lief das heuer weitestgehend entspannt ab", sagt von Brauchitsch. Personell ist man bei der Wasserrettung sowohl in Bischofshofen als auch in Schwarzach gut aufgestellt. Dass man sich aber freilich jederzeit über interessierte Nachwuchskräfte freue, betonen die beiden Ortsstellenleiter unisono. "Mehr helfende Hände können nie schaden", fasst Markus Gewolf zusammen.