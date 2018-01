Pongauer wollte sich mit Decke und Jeans von Balkon abseilen

Der 23-Jährige hat beides aneinander geknotet. Der Mann hatte geglaubt, die Wohnung sei versperrt und wollte sich kurzerhand abseilen. Er stürzte ab.

Beim Versuch sich vom Balkon einer Wohnung abzuseilen, ist am Montagnachmittag in Bischofshofen (Pongau) ein 23-Jähriger acht bis zehn Meter tief abgestürzt. Der Mann hatte in der Wohnung im zweiten Stock mit Bekannten Silvester gefeiert und dort übernachtet. Weil er glaubte, dass die Eingangstüre versperrt war, knotete er eine Decke und eine Jeanshose aneinander, um das Haus verlassen zu können.

Die provisorische Abseilhilfe reichte jedoch nur bis zur Höhe des darunterliegenden Balkons, so dass der Mann von dort in eine Tiefgaragenabfahrt abstürzte. Nachbarn nahmen den Aufprall war und verständigten die Rettung. Nach der Erstversorgung wurde der 23-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. Er war zum Unfallzeitpunkt alleine in der Wohnung. Unklar war zunächst noch, ob die Wohnung tatsächlich versperrt war.

(APA)