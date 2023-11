81-jährige Pongauerin fiel von Balkon und starb: Zwei Arbeiter wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

Es ist ein extrem tragischer Fall, der am Donnerstagnachmittag am Bezirksgericht Sankt Johann verhandelt wurde. Die beiden Angeklagten sind nicht geständig. Der Prozess wurde auf 11. Dezember vertagt.

Fakt ist: Vor zehn Monaten, im Jänner 2023, war eine 81-jährige Frau in Bad Gastein vom Balkon ihrer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt; das Balkongeländer war nämlich von einer Schlossereifirma abmontiert worden. Sechs Tage später starb die Frau, die 6,5 Meter hinabstürzte, im Spital.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der Folge gegen zwei Männer der Firma - einen Vorarbeiter und einen Projektleiter - Strafantrag wegen fahrlässiger Tötung eingebracht. Darin wird den beiden angelastet, "die baurechtlichen Vorschriften betreffend Absturzsicherung missachtet" und so gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen zu haben.

Zur Vorgeschichte: Die Schlossereifirma hatte damals von der Gswb als Eigentümerin des Wohnblocks den Auftrag bekommen, die Balkon- und Stiegenhausgeländer zu erneuern. Damit sei aber früher begonnen worden als vereinbart - die Firma montierte alle Balkongeländer ab, zudem wurden die Griffe der Balkontüren entfernt -, jedoch nicht in allen Wohnungen. In jener der 81-jährigen Seniorin und in zwei weiteren Wohnungen habe man niemanden erreicht, weshalb die Griffe dort nicht abmontiert wurden. Bei diesen drei Wohnungen, so ergaben die Ermittlungen, sei nur ein Zettel an die Balkontüren geklebt worden, wonach das Betreten des Balkons untersagt sei. Die 81-Jährige, die bereits schlecht gesehen haben soll, las den Hinweis offensichtlich nicht.

Strafantrag: Beschuldigte missachteten baurechtliche Vorschriften

Dem Vorarbeiter wurde nun im Prozess angelastet, "im Wissen, dass die Wohnung bewohnt wird und niemand erreicht werden konnte", nicht eine gesetzlich vorgeschriebene Absturzsicherung errichtet, sondern nur einen Hinweiszettel aufgehängt zu haben. Der Projektleiter wiederum habe es bei Planung und Umsetzung des Bauvorhabens unterlassen, für eine Absturzsicherung zu sorgen.

Im Prozess, geführt von Richterin Christa Moser, waren die zwei Beschuldigten nicht geständig. Laut Landesgerichtssprecher Peter Egger wurde der Prozess am Donnerstagabend um 19.15 Uhr vertagt auf 11. Dezember. Es werden weitere Zeugen einvernommen.