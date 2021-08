Pony biss Urlauberkind in die Wange

Der Vater hatte das zweijährige Mädchen zu einer Luke in der Stalltüre hochgehoben.

Am Samstag Vormittag besuchte deutscher Urlauber mit seiner zweijährigen Tochter auf dem Erlebnisareal seines Hotels in Altenmarkt einen Stall, in dem sich ein Pony befand. Der Vater hob seine Tochter zu einer Luke in der Stalltüre hoch, um das Tier zu beobachten. Das Pony biss dem Kind in die Wange. Die Zweijährige wurde nach der Erstversorgung durch Sanitäter vom Roten Kreuz in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach eingeliefert und dort stationär aufgenommen.