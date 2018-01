Porsche Salzburg übersiedelt in das neue Zentrum

Die Übersiedlung des Porsche-Zentrums Salzburg von der Sterneckstraße auf das Traditionsareal an der Alpenstraße geht in die Endphase. Am kommenden Montag begrüßen Markenleiter Stefan Rettenbacher (l.) und Serviceleiter Herbert Lugstein die ersten Kunden im neuen Umfeld. Eine Feier ist für den Mai geplant. Das erste Autohaus "Porsche Alpenstraße" wurde 1949 eröffnet. 1970 ist der Porsche 917, mit dem Hans Hermann/Dick Attwood in Le Mans gewannen, dort präpariert worden. Die Immobilie in der Sterneckstraße will Porsche weiter nutzen.



(SN)