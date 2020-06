Das Hotel Grimming Dog&Friends im Pinzgau ergattert mit einem Pool für Vierbeiner und 130 Hundefuttersorten Platz zwei.

Geht es nach Hunden, so würden viele von ihnen in diesem Sommer im bayrischen Philippsreut oder in Rauris Urlaub machen. Zu diesem Schluss kam das österreichische Urlaubsportal www.hundehotel.info, das auf Basis von Gästemeinungen und Spezialangeboten die 50 beliebtesten Unterkünfte für ...