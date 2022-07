Blutspenden: Mondseer geht zum 150. Mal

Gernot Palten spendete in seinem Leben bereits über 67 Liter seines Bluts. Was ihn motiviert und warum es gerade im Sommer wichtig ist, Blut spenden zu gehen.

An sein erstes Mal Blutspenden kann sich Gernot Palten genau erinnern. "Das war 1984 beim Bundesheer", sagt der Mondseer. "Damals haben wir den Freitagnachmittag freibekommen, wenn wir uns freiwillig zum Spenden gemeldet haben." Wie es ihm danach ging? "Eigentlich gut, ich erinnere mich nur, dass wir danach noch Sportübungen machen mussten."

Mittlerweile, also 38 Jahre später, war Palten bereits 149. Mal in seinem Leben Blut spenden. Damit ist er einer der fleißigsten Blutspender derzeit in Salzburg. Das überrascht ...