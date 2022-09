Porträt der Woche: Der oberste Salzburger Schütze wirbt um die Jungen

Ein Flachgauer Landwirt führt seit einem Jahr die Salzburger Schützen an. Josef Braunwieser macht sich Gedanken über eine traditionelle Männerdomäne.

Auf einem 472 Jahre alten Erbhof in Maria Plain mit schönen Ausblicken auf die Wallfahrtskirche und die Landeshauptstadt lebt und arbeitet der 55-jährige Landwirt Josef Braunwieser mit seiner Familie. Seit mehr als drei Jahrhunderten, als ein Hallwanger Vorfahre zuheiratete, lautet der Familienname Braunwieser.Am Anfang war es ein Kematinger.

Der heutige Liesenbauer zu Kemating ist seit einem Jahr Schützenobrist, also Kommandant aller fast 6000 Salzburger Schützen. An einem Regentag ohne Feldarbeit kann er sich fürs Foto in Uniform daheim ...