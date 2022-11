Ein Vordenker fängt in Salzburg den Wind ein

Josef Brandstetter baut Windparks, PV-Anlagen und Wasserkraftwerke. In der Steiermark ist ihm eben ein großer Coup geglückt, in Salzburg hat er noch einiges vor.

Das mehrheitliche Ja der Triebener Bevölkerung zum Bau eines Windparks in ihrem Ort sorgte österreichweit für Aufsehen. Hinter dem Projekt in der Steiermark steckt der Salzburger Unternehmer Josef Brandstetter. Seit drei Jahrzehnten widmet sich der 61-Jährige der Energieerzeugung aus Wasser, Wind und Sonne. Seine Firma Brandpower zählt zu den Branchengrößen in Österreich.

Der Chef selbst bleibt am liebsten im Hintergrund. Er sei Geschäftsmann, aber auch Überzeugungstäter, sagt er über sich selbst. Ein Elektroauto steht seit über zehn Jahren ...