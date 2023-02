Jüngste Metzgermeisterin: Bei ihr geht es immer um die Wurst

Als Kind wuchs sie zwischen Metzgerei und Wirtshaus auf, heute führt sie mit ihrer Mutter die Dorfmetzgerei in Elixhausen. Von einer, die gerne anpackt.

Wie viele Metzgermeisterinnen gibt es eigentlich in Salzburg? Das sei ihm nicht bekannt, sagt Otto Filippi, der Innungsmeister der Salzburger Metzger in der Wirtschaftskammer. "Es arbeiten viele Frauen in den Metzgerbetrieben mit, das sind unsere Perlen, egal ob im Verkauf oder in der Buchhaltung, das könnte man gar nicht bezahlen", sagt Filippi. Das Zerteilen der Fleischstücke oder das Wursten sei allerdings Metzger- und damit Männerarbeit.

In der Dorfmetzgerei Elixhausen sucht man veraltete Rollenbilder vergeblich. Hier geben die Frauen ...