Portugiesisch-brasilianisch genießen

Die Vinothek "O Gosto" folgte auf die "Casa Portugesa". Die berühmte Fischsuppe von Vorgängerin Fatucha gibt es aber nach wie vor - immer freitags.

Was vielen in der Krotachgasse noch als "Casa Portugesa" bekannt war, hat Altamira Reynilde Cavalcante Niederkofler im September des Vorjahres übernommen. Für ihre Vorgängerin Fatucha, die ihre Pension angetreten hat, zauberte sie schon zuvor brasilianische Köstlichkeiten, die sie nun in ihrer Vinothek "O Gosto" als Fingerfood anbietet. "Sobald meine Küchen-Ausbildung hier anerkannt wird, darf ich hier auch als Gastronomiebetrieb arbeiten", freut sie sich schon jetzt. Das Verfahren läuft gerade.

Zwischenzeitlich dürfen sich Kunden mit portugiesischen Weinen, Säften und ...