Positiver Coronafall in Kinderbetreuungseinrichtung in der Stadt Salzburg

In einer Betreuungseinrichtung der Stadt Salzburg wurde nach einer Schnupperstunde ein Kleinkind positiv auf Covid-19 getestet. Die Einrichtung wurde vorübergehend geschlossen.

Es hat sich laut Landessanitätsdirektion in der Familie und nicht in der Einrichtung angesteckt. Die Gesundheitsbehörde habe sofort nach Erhalt des positiven Testergebnisses mit den Erhebungen begonnen, wie das Land Salzburg am Sonntagabend mitteilte. 31 Personen wurden als Kontaktpersonen abgesondert. Diese und alle Pädagoginnen der Einrichtung werden vorsorglich auf Covid-19 getestet. Die Ergebnisse werden am Dienstag erwartet, die Einrichtung bleibt bis zum Vorliegen der Ergebnisse geschlossen.

153 Infizierte im Bundesland

Mit Stand Sonntag 16.15 Uhr sind in Salzburg 153 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Fälle nach Bezirken: Im Pongau 12, Tennengau 3, Lungau 0, Stadt Salzburg 59, Flachgau 63 und Pinzgau 16.

Quelle: SN