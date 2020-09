Positiver Coronatest: Behörden starten Aufruf nach Firmung in St. Georgen

Nach einer Messe in St. Georgen und einem Gasthaus-Besuch in Eggelsberg rufen die Behörden auf, dass Besucher der Pfarrkirche und Lokalgäste ihren Gesundheitszustand beobachten müssen.

Die Landessanitätsdirektion startet einen offiziellen Aufruf in Zusammenhang mit einer positiv auf das Corona-Virus getesteten Person. Es geht dabei um eine Messe in der Pfarrkirche in St. Georgen bei Salzburg, die am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr stattgefunden hat. Einen Aufruf gibt es auch für die Gäste des Gasthaus Steinerwirt in Eggelsberg, die am Samstag zwischen 16 und 20.30 Uhr dort waren. "Die Landessanitätsdirektion ruft alle Personen, die sich in diesem Zeitraum an diesen Orten aufgehalten haben, auf, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten, sich bei Symptomen bei der Hotline 1450 zu melden und dort anzugeben, dass Kontakt mit einer Covid-19-positiven Person bestand. Symptome, auf die es besonders zu achten gilt: Trockener Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes mit und ohne Fieber", heißt es in einer Aussendung des Landes.

Die am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestete Person habe am Samstag bei einer Firmung in der Pfarrkirche St. Georgen bei Salzburg teilgenommen und danach das Gasthaus im benachbarten Oberösterreich besucht. Die Landessanitätsdirektion Salzburg ist deswegen in engem Kontakt mit den Kollegen aus Oberösterreich.

Quelle: SN