Postalm bietet Langlaufloipe für Zwei- und Vierbeiner

Wintersportler und ihre Hunde sind auf einer neuen Loipe willkommen. Gleichzeitig wird über die Aktion "Respektiere deine Grenzen" für ein Miteinander von Mensch und Wildtieren informiert.

Die Zunge hängt raus, die Pfoten hinterlassen Spuren im Schnee, die Freude an der Bewegung sieht man ihm an und schon geht es in die nächste Runde. "Mavic" ist mit seinen zwölf Jahren ein Hundesenior, aber auf der Langlaufloipe immer noch schnell. Mit Elisabeth Smejkal-Hayn bildet er ein eingespieltes Team. Die beiden nutzten an einem traumhaften Tag die neue Langlaufloipe auf der Postalm, wo Hunde explizit erlaubt sind - angeleint natürlich. Dennoch ein neues und auch seltenes Angebot in Salzburg.

...