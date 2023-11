Postalm: Keine weiteren Wolfsrisse, aber die Angst bleibt

Solange ein Wolf allein unterwegs ist, reißt er eher kleinere Tiere wie Schafe und Ziegen. Daher lässt Meißnitzer Ziegen in einem eingezäunten Bereich gleich bei seiner Hütte weiden. Hirtenhund hat er keinen. "Ich schlafe in der Hütte und würde es hören, wenn der Wolf da ist." Meißnitzer ist auch Gemeindejäger und seit drei Sommern Rosserer auf der 180 Hektar großen Labenbergalm. Darüber hinaus haben die Besitzer - acht Almbauern - bei den Österreichischen Bundesforsten Weiderechte. Insgesamt sind es daher 300 Hektar auf einer Seehöhe von 1200 bis 1640 Metern, auf denen sich die Tiere bewegen.

Außer im Frühling habe auch der Berufsjäger bisher keine Spuren eines Wolfes entdeckt. "Risse an Wildtieren sind in Salzburg vorgekommen", bestätigt der Wolfsbeauftragte des Landes, Hubert Stock. Sobald Wölfe Nutztiere reißen, sind sie Problemwölfe und können erlegt werden. Dies ermöglicht eine Verordnung des Landes Salzburg, die den Abschuss des europaweit geschützten Tieres erlaubt. Im Tennengau wurde es nach den Vorfällen in Rußbach (ein Wolf hat im Frühsommer zehn Schafe und Lämmer gerissen) ruhig. "Wir vermuten, dass der Wolf Richtung oberösterreichisches Salzkammergut gewandert ist, denn da gab es Vorfälle", sagt Stock.

Meißnitzer ist einer von drei Rosserern (so werden Hirten im Postalmgebiet genannt), die im 42 Quadratkilometer großen Almgebiet nach den Tieren sehen. Unterteilt ist das Gebiet in sechs Almen (Labenberg-, Lienbach-, Wiesler-, Einberg-, Pitschenberg- und Thoralm). Wolfram Netzer (66) war den vergangenen Sommer Rosserer auf der Wiesler Alpe. Diese befindet sich auf Strobler Gemeindegebiet. Auch er hat von der Anwesenheit eines Wolfes nichts bemerkt. "Auf der Thoralm weideten Schafe. Am Ende des Almsommers konnte der Thorbauer alle gesund ins Tal bringen." Netzer ist, so wie meisten Almbauern, der Meinung, dass der Wolf in Salzburg keinen geeigneten Lebensraum mehr vorfindet, weil das Gebiet stark touristisch und wirtschaftlich genutzt wird.