Postzusteller ließ im Flachgau massenhaft Briefe liegen: Prozess wegen Amtsmissbrauchs

Ein nun ehemaliger Postbediensteter hatte, so die Ermittlungen, zwischen Juni 2022 und April 2023 im Raum Eugendorf , Seekirchen und Mattsee insgesamt rund 4000 adressierte Postsendungen nicht zugestellt. Weil sich darunter auch viele behördliche Schriftstücke, exakt 263 RSa- und RSb-Briefe, befanden, hat ihn die Staatsanwaltschaft wegen Missbrauchs der Amtsgewalt angeklagt.

Am kommenden Mittwoch wird dem Mann am Landesgericht Salzburg der Schöffenprozess gemacht. Konkret soll der Angeklagte (Verteidiger: RA Markus Kobler) die vielen Briefe einfach gehortet haben - bei sich zuhause, in einem leeren Spind in der Zustellbasis oder auch in seinem Auto.

Der Angeklagte leidet offenbar an erheblichen psychischen Problemen. Vermutlich war auch Überforderung im Job ein Grund für sein Handeln. Ein Post-Sprecher hatte nach Bekanntwerden des Falls betont, dass ein Zusteller im Schnitt täglich rund 600 Sendungen auszutragen habe.