Prachtregenbogen als kurzer Lichtblick im trüben Salzburg

Das Brummen von Rasenmähern, das Surren von Hochdruckreinigern - das war am Wochenende vielerorts zu hören, als über dem Land Salzburg die Sonne schien und notwendige Arbeiten im Freien erledigt werden konnten.

Doch schon am späten Wahlsonntag zogen wieder dunkle Wolken auf. Politisch für manche, meteorologisch für alle. Donnergrollen und Blitze kündigten neuerliche Regenschauer an. Diese blieben uns dann auch erhalten. Das ist eben das typische Aprilwetter in unseren Breitengraden.

Am Dienstag gab es allerdings erste Sonnenfenster, diese taten sich auch im Norden des Landes auf. Am Nachmittag war über den Stadtteilen Aigen und Parsch mit Blickrichtung Gaisberg ein prächtiger Regenbogen zu sehen. Lang währte die bunte Farbenpracht allerdings nicht.

Sehr wechselhaft wird es auch in den kommenden Tagen weitergehen. Für die angekündigten Öffnungen der Salzburger Freibäder sind das natürlich eher durchwachsene Aussichten. Ein Blick in den ausgedörrten Süden (Italien, Spanien) zeigt aber, dass Jammern über Regen nicht angebracht ist.