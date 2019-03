Der aktuelle Vorstand unter Dietmar Juriga gibt auf: Bei der außerordentlichen Generalversammlung am Freitag gibt es nur noch einen Wahlvorschlag.

Beim Sportverband ASVÖ Salzburg bleibt kein Stein auf dem anderen: Der aktuelle Vorstand unter Präsident Dietmar Juriga beschloss in einer eilig einberufenen Präsidiumssitzung am Sonntag, dass man zurücktreten werde. Für die Neuwahl, die am kommenden Freitag bei einer außerordentlichen Generalversammlung ...